Highlights febbraio 2021 – Cartoon Network

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) LE CRONACHE DI GUMBALL – IN PRIMA TV ASSOLUTA Dal 1, dal lunedì al venerdì, alle 18.25 Arriva su(canale 607 di Sky) un nuovissimo spin-off in Prima TV assoluta tratto dalla serie cult LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL. Lo show andrà in onda a partire dal 1, dal lunedì al venerdì, alle 18.25. Dopo il successo del primo spin-off, IL DIARIO DI DARWIN, approda sul canale LE CRONACHE DI GUMBALL, un appuntamento imperdibile per tutti i fan del gatto blu targato. I temi della mini-serie saranno la festa della mamma, la festa del papà, Halloween e uno speciale in 4 parti nel quale Gumball verrà eletto rappresentate di classe e si troverà alla disperata ricerca di un vice… LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL è lo show ...