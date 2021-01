Francesco Arca sotto la doccia su Instagram: l’ex commenta con un complimento e la fidanzata risponde (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesco Arca è un gran bono e giustamente la sua compagna qualche giorno fa ha pubblicato una sua foto sotto la doccia sul suo profilo Instagram. Tra i primi commenti è apparso quello dell’ex storica dell’attore, Laura Chiatti. La donna ha scritto: “Un capolavoro di Dio” (e lei che adesso sta con Marco Bocci di capolavori se ne intende sicuramente). L’attuale fidanzata di Arca (guarda il suo scherzo finito male a Le Iene), Irene Capuano, ha risposto a Laura con un cuore rosso e delle faccine che ridono, scatenando la perplessità delle sue follower. Chi si aspettava una catfight infatti è rimasto deluso, ma quelle emoji piene di affetto erano inevitabili. La Capuano infatti in più occasioni ha detto che la loro è una bellissima famiglia allargata e ... Leggi su biccy (Di domenica 10 gennaio 2021)è un gran bono e giustamente la sua compagna qualche giorno fa ha pubblicato una sua fotolasul suo profilo. Tra i primi commenti è apparso quello delstorica dell’attore, Laura Chiatti. La donna ha scritto: “Un capolavoro di Dio” (e lei che adesso sta con Marco Bocci di capolavori se ne intende sicuramente). L’attualedi(guarda il suo scherzo finito male a Le Iene), Irene Capuano, ha risposto a Laura con un cuore rosso e delle faccine che ridono, scatenando la perplessità delle sue follower. Chi si aspettava una catfight infatti è rimasto deluso, ma quelle emoji piene di affetto erano inevitabili. La Capuano infatti in più occasioni ha detto che la loro è una bellissima famiglia allargata e ...

