Dinamo Sassari-Cantù: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) La Dinamo Sassari, dopo aver trionfato negli ultimi tre turni contro Cremona, Brescia e Reggio Emilia, cerca oggi il quarto successo consecutivo nella sfida che la vedrà contrapposta a Cantù. I due sodalizi scenderanno in campo, al PalaSerradimigni, alle ore 19.00. Chiaramente gli isolani, attualmente quarti in classifica a quota sedici punti, sono i favoriti. Cantù che attualmente occupa il secondo posto nella graduatoria del campionato, sta vivendo il suo miglior momento da inizio stagione ad oggi. Infatti, i lombardi hanno conquistato due degli ultimi quattro incontri disputati e con Brescia hanno perso solo all’overtime. Il match verrà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita dandovi così modo di non perdervi nemmeno un ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) La, dopo aver trionfato negli ultimi tre turni contro Cremona, Brescia e Reggio Emilia, cerca oggi il quarto successo consecutivo nella sfida che la vedrà contrapposta a. I due sodalizi scenderanno in campo, al PalaSerradimigni, alle ore 19.00. Chiaramente gli isolani, attualmente quarti in classifica a quota sedici punti, sono i favoriti.che attualmente occupa il secondo posto nella graduatoria del campionato, sta vivendo il suo miglior momento da inizio stagione ad oggi. Infatti, i lombardi hanno conquistato due degli ultimi quattro incontri disputati e con Brescia hanno perso solo all’overtime. Il match verrà trasmesso in direttasu Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita dandovi così modo di non perdervi nemmeno un ...

In ansia per Devecchi, ma ora c’è Cantù

SASSARI. «Non c’è tempo per fermarsi dopo la partita di ... A parlare è Gerry Gerosa, secondo assistente di coach Gianmarco Pozzecco. Ma in casa Dinamo, a poche ore dal match in programma domani alle ...

