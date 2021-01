C’è posta per te, tutti senza mascherine e nessun distanziamento: ecco perché (Di domenica 10 gennaio 2021) Primo appuntamento nel 2021 con C’è posta per te: tante novità con la critica alla trasmissione di Maria De Filippi. Su Canale5 è tornato l’appuntamento nel 2021 con C’è posta per te con Maria De Filippi protagonista indiscussa. Come sempre la trasmissione è stata oggetto di commenti sui vari social network, mettendo anche nel mirino la presenza di persone in studio rispetto ad altri format che sta andando avanti senza la partecipazione del pubblico. La divisione tra di loro è avvenuta con il plexiglass, ma a molti questa soluzione non è affatto piaciuta. (Continua..) Anche perché i postini sono andati girando senza mascherina: “I postini sono senza mascherine, come anche i destinatari della posta, ma perché? ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 gennaio 2021) Primo appuntamento nel 2021 con C’èper te: tante novità con la critica alla trasmissione di Maria De Filippi. Su Canale5 è tornato l’appuntamento nel 2021 con C’èper te con Maria De Filippi protagonista indiscussa. Come sempre la trasmissione è stata oggetto di commenti sui vari social network, mettendo anche nel mirino la predi persone in studio rispetto ad altri format che sta andando avantila partecipazione del pubblico. La divisione tra di loro è avvenuta con il plexiglass, ma a molti questa soluzione non è affatto piaciuta. (Continua..) Anchei postini sono andati girandomascherina: “I postini sono, come anche i destinatari della, ma? ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, sabato 9 gennaio 2021. In 6,2 mln per l'esordio di C'è Posta per Te (27.98%). Affari Tuoi cala… - FuoriDaiGiochi : RT @Adnil47991189: . Caro ex, se ti ricordi come mi chiamo , e a ottant' anni mi inviti a 'c'è posta per te', stai tranquillo. Come mi c… - 17itiswhatitis_ : RT @sunvflowhar: alla prossima puntata di c’è posta per te noi con harry dall’altra parte -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia