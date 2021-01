Beppe Fiorello e il rapporto con il fratello Rosario (Di domenica 10 gennaio 2021) “Per anni sono stato solo ‘il fratello di Rosario’”. Beppe Fiorello si racconta a cuore aperto. L’attore siciliano è stato ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In e, nel presentare la nuova fiction di Rai 1 che lo vede protagonista, “Gli orologi del diavolo“, ha ripercorso la sua carriera, raccontando del suo rapporto con il fratello e con la sua popolarità. “Per anni sono stato solo il fratello di Rosario, ma questo non ha mai intaccato il nostro rapporto”, ha spiegato Beppe Fiorello. “Forse ci soffriva più lui perchè sapeva che attaccavano il fratello più piccolo”, ha confidato ancora, riferendosi agli attacchi che riceveva quando era agli inizi della sua carriera. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) “Per anni sono stato solo ‘ildi’”.si racconta a cuore aperto. L’attore siciliano è stato ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In e, nel presentare la nuova fiction di Rai 1 che lo vede protagonista, “Gli orologi del diavolo“, ha ripercorso la sua carriera, raccontando del suocon ile con la sua popolarità. “Per anni sono stato solo ildi, ma questo non ha mai intaccato il nostro”, ha spiegato. “Forse ci soffriva più lui perchè sapeva che attaccavano ilpiù piccolo”, ha confidato ancora, riferendosi agli attacchi che riceveva quando era agli inizi della sua carriera. ...

zazoomblog : Beppe Fiorello- Ho rivisto mio padre in Domenico Modugno - #Beppe #Fiorello- #rivisto #padre - zazoomblog : Beppe Fiorello nuovo spettacolo dedicato al padre: il ricordo emozionante - #Beppe #Fiorello #nuovo #spettacolo - LeonardoPanetta : Comunque la pensiate, viva @NetflixIT che con la serie su San Patrignano suscita un po’ di dibattito nel paese. Di… - clari_pistello : Premesso che la vera storia non c’entra nulla con il film, vi immaginate il film sull’Isola delle Rose prodotto da… - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA BEPPE FIORELLO, ROBERTO VECCHIONI E IL CAST DI CHE DIO CI AIUTI -