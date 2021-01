Umberto Tozzi a Trump: "Scelgo l'amore, non l'odio" (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - "Ai miei più cari fan. Recentemente mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più care è stata usata da Donald Trump e dal suo staff della campagna prima che incitassero a violenze indicibili. Sono un artista e ogni giorno sceglierò l'amore all'odio e il dialogo alla forza". Con queste parole, in lingua inglese, Umberto Tozzi ha commentato sui social il video con la famiglia Trump che ascolta 'Gloria', prima del discorso del Presidente uscente precedente all'assalto di Capitol Hill. Il cantautore italiano prosegue: "Le mie canzoni parlano della bellezza della vita, e vorrei cogliere l'occasione per dissociare completamente me stesso e la mia musica da qualsiasi atto di violenza. Come musicista, difenderò sempre le origini e i principi dei miei testi come parole ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - "Ai miei più cari fan. Recentemente mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più care è stata usata da Donalde dal suo staff della campagna prima che incitassero a violenze indicibili. Sono un artista e ogni giorno sceglierò l'all'e il dialogo alla forza". Con queste parole, in lingua inglese,ha commentato sui social il video con la famigliache ascolta 'Gloria', prima del discorso del Presidente uscente precedente all'assalto di Capitol Hill. Il cantautore italiano prosegue: "Le mie canzoni parlano della bellezza della vita, e vorrei cogliere l'occasione per dissociare completamente me stesso e la mia musica da qualsiasi atto di violenza. Come musicista, difenderò sempre le origini e i principi dei miei testi come parole ...

