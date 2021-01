Slittino, il duo Sics/Sics è profeta in patria a Sigulda e fa suo anche il titolo europeo! Primi italiani Rieder/Rastner settimi (Di sabato 9 gennaio 2021) La tappa di Sigulda (Lettonia), che per l’occasione valeva come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di Slittino doppio e come Campionato Europeo 2021, regala una grande giornata agli atleti di casa, che vincono la gara di doppio e, nel complesso, piazzano due equipaggi sul podio e tre nelle prime sei posizioni. Davanti a tutti, quindi, la coppia composta da Andris Sics e Juris Sics con il tempo complessivo di 1:23.610 (41.779 e 41.831) con 29 millesimi sui tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (41.814 e 41.825) e un decimo esatto sugli altri lettoni Martins Bots e Roberts Plume (41.863 e 41.847). Quarti i russi Kashkin/Korshunov (41.914 e 42.012) a 316 millesimi dalla medaglia d’oro, quindi quinti gli austriaci Steu/Koller, davvero deludenti oggi, a 336 (41.961 e 41.985) e sesti gli ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) La tappa di(Lettonia), che per l’occasione valeva come sesto appuntamento della Coppa del Mondo didoppio e come Campionato Europeo 2021, regala una grande giornata agli atleti di casa, che vincono la gara di doppio e, nel complesso, piazzano due equipaggi sul podio e tre nelle prime sei posizioni. Davanti a tutti, quindi, la coppia composta da Andrise Juriscon il tempo complessivo di 1:23.610 (41.779 e 41.831) con 29 millesimi sui tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (41.814 e 41.825) e un decimo esatto sugli altri lettoni Martins Bots e Roberts Plume (41.863 e 41.847). Quarti i russi Kashkin/Korshunov (41.914 e 42.012) a 316 millesimi dalla medaglia d’oro, quindi quinti gli austriaci Steu/Koller, davvero deludenti oggi, a 336 (41.961 e 41.985) e sesti gli ...

