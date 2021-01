Quando Renzi diceva «esci da questo streaming», ora vuole gli incontri in diretta (Di sabato 9 gennaio 2021) A metà febbraio 2014 andava in scena un confronto serrato alla Camera tra l’ex premier Matteo Renzi e il leader del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo. Durante le ultime battute, Renzi ha usato un’espressione che ha fatto infuriare Grillo: «esci da questo blog Beppe, esci da questo streaming. questo è un luogo dove c’è il dolore vero delle persone, smettila su questo tema. C’è bisogno di affrontare le questioni reali». LEGGI ANCHE –> Matteo Renzi preferisce il virtuale al reale A distanza di quasi 7 anni, l’attuale leader di Italia Viva ha cambiato idea. «Visto il modo con il quale Palazzo Chigi sta gestendo la comunicazione del vertice di maggioranza chiederemo che i prossimi incontri siano ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 9 gennaio 2021) A metà febbraio 2014 andava in scena un confronto serrato alla Camera tra l’ex premier Matteoe il leader del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo. Durante le ultime battute,ha usato un’espressione che ha fatto infuriare Grillo: «dablog Beppe,daè un luogo dove c’è il dolore vero delle persone, smettila sutema. C’è bisogno di affrontare le questioni reali». LEGGI ANCHE –> Matteopreferisce il virtuale al reale A distanza di quasi 7 anni, l’attuale leader di Italia Viva ha cambiato idea. «Visto il modo con il quale Palazzo Chigi sta gestendo la comunicazione del vertice di maggioranza chiederemo che i prossimisiano ...

