Nuova valutazione scuola primaria, due webinar organizzati dal MI per l’11 e 12 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Parte il piano di formazione rivolto a dirigenti scolastici e docenti sul nuovo sistema di valutazione della scuola primaria, introdotto, a partire da quest’anno scolastico, con l’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Parte il piano di formazione rivolto a dirigenti scolastici e docenti sul nuovo sistema didella, introdotto, a partire da quest’anno scolastico, con l’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020. L'articolo .

saveriolorusso : @marioalbanese1 Fanno ammuina per far vedere. Non si sono costituiti per lasciare campo libero. Ti costituisci dava… - FrancescoDragh3 : Rudy W. Giuliani @RudyGiuliani · 14h COSA È VERAMENTE ACCADUTO il 6 gennaio? La mia valutazione, la mia analisi, l… - nuova_venezia : Le risposte del dipartimento prevenzione alle domande più frequenti sulla campagna in corso. «Per gli under 18 c’è… - ConSicVeneto : Chi è in possesso di una valutazione da fulminazione effettuata secondo la normativa precedente è esonerato dalla n… - thewatcherpost : Pillole del 08.01?? • #RecoveryPlan vertice #Conte e capi-delegazione • #Speranza nuova ordinanza • #UE propone +… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova valutazione Nuova valutazione primaria, un esempio di modello di rubrica, certificazione competenze e lettera ai genitori. Scarica Orizzonte Scuola I nuovi casi positivi in Italia

Le autorità competenti hanno diramato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 9 gennaio 2021.

Nuove regole per far scattare la zona rossa: la situazione del Fvg con i parametri rivisti e perché è tra le regioni considerate a rischio

UDINE. Non più i 21 parametri, né l'indice Rt per determinare l'ingresso in zona rossa. Ma il numero di contagi ogni 100 mila abitanti come nuovo criterio spartiacque per decidere le classi di rischio ...

Le autorità competenti hanno diramato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 9 gennaio 2021.UDINE. Non più i 21 parametri, né l'indice Rt per determinare l'ingresso in zona rossa. Ma il numero di contagi ogni 100 mila abitanti come nuovo criterio spartiacque per decidere le classi di rischio ...