Milan, Leao: «Vogliamo restare primi. Non guardiamo gli altri» (Di domenica 10 gennaio 2021) Rafael Leao soddisfatto dopo la vittoria di questa sera contro il Torino. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Milan ai microfoni di DAZN Rafael Leao, attaccante del Milan, è soddisfatto dopo la vittoria di questa sera contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MilanNEWS24 «Abbiamo perso partite in cui gioco meno bene e altre in cui gioco bene. Oggi ho aiutato con un gol, ma la cosa importante è la vittoria. Vogliamo vincere sempre e rimanere primi in classifica. Noi oggi abbiamo fatto il nostro, gli altri non li guardiamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Rafaelsoddisfatto dopo la vittoria di questa sera contro il Torino. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante delai microfoni di DAZN Rafael, attaccante del, è soddisfatto dopo la vittoria di questa sera contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS24 «Abbiamo perso partite in cui gioco meno bene e altre in cui gioco bene. Oggi ho aiutato con un gol, ma la cosa importante è la vittoria.vincere sempre e rimanerein classifica. Noi oggi abbiamo fatto il nostro, glinon li». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Risposta importante del #Milan che torna a vincere e si rialza subito dopo la #Juve. #Torino regolato già nel primo… - pisto_gol : Mil-Tor 2:0 Il Milan supera un modesto Torino e conserva il 1^posto : Leao sblocca la gara su assist di BDiaz, il V… - SkySport : MILAN-TORINO 2-0 Risultato finale ? ? #Leao (25’) ? rig. #Kessie (36’) ? ? - calciotoday_it : ???'#Ibrahimovic è in ripresa, Rafael #Leao non meritava il giallo' ???Stefano #Pioli parla in conferenza stampa al… - estornudoauto : RT @cmdotcom: #Milan, #Pioli: 'Il giallo a #Leao è una cosa mai vista! Ora mi godo #RomaInter. Ibra? E' troppo forte' -