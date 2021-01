Discesa St. Anton oggi, sci alpino: startlist, orario, tv, programma (Di sabato 9 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 è pronta per il suo primo fine settimana completo del nuovo anno. Le donne infatti sono di scena in quel di Sankt Anton, Austria, per due prove veloci, una Discesa nella giornata odierna, e un superG per quel che riguarda domani. La Discesa prenderà il via alle ore 11.45 e riproporrà il grande duello tra Sofia Goggia e Corinne Suter. Al momento, infatti, le due rivali monopolizzano la classifica di specialità con 180 punti contro i 120 della statunitense Breezy Johnson. La prima Discesa della Val d’Isere è stata vinta da Suter su Goggia, mentre il giorno successivo la bergamasca ha superato l’elvetica. Chi la spunterà oggi? Le azzurre hanno fatto vedere buone cose nelle prove e vogliono confermarlo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021 è pronta per il suo primo fine settimana completo del nuovo anno. Le donne infatti sono di scena in quel di Sankt, Austria, per due prove veloci, unanella giornata odierna, e un superG per quel che riguarda domani. Laprenderà il via alle ore 11.45 e riproporrà il grande duello tra Sofia Ga e Corinne Suter. Al momento, infatti, le due rivali monopolizzano la classifica di specialità con 180 punti contro i 120 della statunitense Breezy Johnson. La primadella Val d’Isere è stata vinta da Suter su Ga, mentre il giorno successivo la bergamasca ha superato l’elvetica. Chi la spunterà? Le azzurre hanno fatto vedere buone cose nelle prove e vogliono confermarlo ...

