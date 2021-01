Covid | l' ex marittimo Silvio Marini | 61 anni | muore in una settimana

siciliammare : #Covid: la richiesta di Assoporti per tutelare i lavoratori del settore marittimo - Mess_Marittimo : Presentando all’imbarco un certificato digitale di negatività - Mess_Marittimo : Intervista al presidente di #Federagenti @SantiAlessandro @mitgov @assoporti @assoagenti @assologistica @confetra… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid marittimo

Il Messaggero

2' di lettura 09/01/2021 - Saranno attivati giovedì 14 gennaio i canali per prenotare lo screening di massa che si svolgerà dal 20 al 22 gennaio al Palasport Badiali di via dello Stadio. Si potranno c ...A Falconara Marittima saranno attivati giovedì 14 gennaio i canali per prenotare lo screening di massa che si svolgerà dal 20 al 22 gennaio al Palasport Badiali di via dello Stadio. (ANSA) ...