Tommaso Zorzi inviato all’Isola dei Famosi? Arriva la smentita e l’indiscrezione su Aurora Ramazzotti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tommaso Zorzi verso il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip? La notizia è Arrivata tra le pagine di Vero e ci parlava di una Ilary Blasi pronta a fare carte false pur di avere il rampollo milanese nel ruolo di inviato in Honduras. Pochi minuti fa, la smentita di Gabriele... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 gennaio 2021)verso il ruolo dideidopo il Grande Fratello Vip? La notizia èta tra le pagine di Vero e ci parlava di una Ilary Blasi pronta a fare carte false pur di avere il rampollo milanese nel ruolo diin Honduras. Pochi minuti fa, ladi Gabriele... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

giulia94654431 : @sofia717066537 Amo Tommaso Zorzi! E non perché va contro Giulia o contro i prelimi o contro chi volete voi.. lo am… - LuciaAl73831547 : RT @tommy_zorzi: STAGIONE 1: È colpa di Francesco Maria Oppini STAGIONE 2: È colpa di Tommaso Maria Zorzi #TZVIP - AngelaLomelo : -Si ma Tommaso dovrebbe mettere pace. Alexa play 'Non sono Gandhi se no stavo in India, eh' by Tommy Zorzi #TZVIP - giadatbsl : RT @SIHAIRAGIONE: LA REAZIONE DI TOMMY ALLA QUERELA: 'NO VABBE IO ADORO TUTTO CIÒ' #TZVIP TOMMASO ZORZI GUYS - Anastas11877301 : RT @serena1705004: IO AMO TOMMASO ZORZI #gregorelli #tzvip #gfvip -