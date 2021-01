Smite apre la stagione 8 con combattimenti tra Cthulhu | Zeus | Gilgamesh e Tiamat

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La8 disi addentra ancora di più nella mitologia con l'arrivo diin un prossimo aggiornamento chiamato "Dawn of Babylon" e che per l'occasione è stato mostrato in un nuovo trailer. Questo video inizia conche si sfidano; in seguitoviene espulso dalla scena da, la dea del sale e del mare. Alcuni potrebbero ricordare il nomeda Dungeons & Dragons, masta seguendo un'interpretazione molto più antica della dea. Invece di cinque teste che rappresentano ciascuno dei draghi cromatici,dell'antica Babilonia è la dea primordiale del caos con un corpo serpentino di colori e disegni mutevoli. È considerata onnipotente e, ...

