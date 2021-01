Scampia | ritrovate armi e munizioni in un condominio nel lotto G

Leggi su 2anews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) I controlli dei carabinieri nelG di via Labriola ahanno consentito la scoperta di tre pistole e 32nascoste in un borsello occultato in un vano finestra condominiale. Controlli dei Carabinieri della Compagnia del Vomero nel quartiere di, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. In Via