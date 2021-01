Napoli | voragine nel parcheggio dell’ospedale del Mare Ipotesi crollo | auto danneggiate

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Unè avvenuto nella notte neldel, a. Al momento non risultano feriti e si sta valutando l’evacuazione del Covid center. Da quanto si apprende dalle forze dell’ordine giunte sul posto si è aperta una, nella quale sarebbero finite alcune. Stanno giungendo sul luogo anche le squadre dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

