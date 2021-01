Matteo Salvini a processo, domani il primo atto: le accuse all’ex vice Premier (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteo Salvini è atteso nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la prima udienza preliminare del procedimento penale a suo carico con le accuse di sequestro plurimo di persona aggravato e omissione di atti d’ufficio. I fatti risalgono al 2019 quando era Ministro dell’Interno. Matteo Salvini si prepara al primo atto del procedimento penale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 8 gennaio 2021)è atteso nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la prima udienza preliminare del procedimento penale a suo carico con ledi sequestro plurimo di persona aggravato e omissione di atti d’ufficio. I fatti risalgono al 2019 quando era Ministro dell’Interno.si prepara aldel procedimento penale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LegaSalvini : Il tweet di ieri sera di Matteo Salvini a commento dei fatti di Washington. - Rinaldi_euro : Salvini sfotte la Boldrini sulla pasta Molisana. E spuntano anche i tripolini della Coop – Il Tempo - Noiconsalvini : ++ STASERA MATTEO #SALVINI TORNA OSPITE DA PAOLO DEL DEBBIO ++ ??Appuntamento alle ore 21:50, a #DrittoeRovescio. - Comito_Fr : RT @claudiocerasa: 'Ha ragione Trump a chiedere controllino voto per voto, seggio per seggio e non escludo nulla. Vedrete che potranno esse… - f4f62 : RT @claudiocerasa: 'Ha ragione Trump a chiedere controllino voto per voto, seggio per seggio e non escludo nulla. Vedrete che potranno esse… -