Lombardia, Fontana: «Via Gallera, Moratti vicepresidente e assessore al?Welfare» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo le polemiche sul piano di vaccinazione, il presidente della regione presenta la nuova squadra.?Entrano anche due ex ministri leghisti del primo governo Conte: Alessandra Locatelli e Guido Guidesi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo le polemiche sul piano di vaccinazione, il presidente della regione presenta la nuova squadra.?Entrano anche due ex ministri leghisti del primo governo Conte: Alessandra Locatelli e Guido Guidesi

pfmajorino : #Salvini annuncia sorridente la squadra della #Lombardia. Al di là del fatto che ha commissariato #Fontana (e ribad… - DaniloToninelli : Imbarazzante #Fontana! In due minuti di conferenza stampa viene a dire a noi lombardi che Letizia Moratti è il nuov… - Agenzia_Ansa : Regione #Lombardia, #LetiziaMoratti vicepresidente e assessore. Lo ha annunciato il presidente Attilio #Fontana. Gi… - GermanoVerrone : RT @gadlernertweet: Il disinvolto scaricabarile con cui #Fontana liquida #Gallera e resta al suo posto come se non ne avesse condiviso in t… - FenocchioAndrea : RT @gadlernertweet: Il disinvolto scaricabarile con cui #Fontana liquida #Gallera e resta al suo posto come se non ne avesse condiviso in t… -