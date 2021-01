Lo smartphone di fascia media Redmi Note 9T monta due sim 5G

Leggi su agi

(Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Connettività 5G su due schede sim contemporaneamente e più antenne, per connessioni veloci anche in condizioni di congestione del traffico. Tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel con sensore di profondità da 2 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Queste in sintesi le caratteristiche di Redmi Note 9T 5G, nuovo smartphone dimedia lanciato da Xiaomi. La compagnia di Pechino, terzo produttore mondiale di smartphone (secondo i dati di ottobre 2020, con 46,5 milioni di smartphone, il 42% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha superato Apple) ha presentato anche lo smartphone entry - level Redmi 9T e i nuovi dispositivi dell'ecosistema Xiaomi: Mi Smart Clock e Mi 360 Home Security Camera 2K Pro. Redmi Note 9T sarà disponibile (nella versione 4GB+64GB) dal 25 gennaio al prezzo di 269,90 euro. La configurazione da 4GB+128GB sarà ...