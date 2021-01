La Cina non ha sconfitto il Covid: un anno dopo Wuhan, Shijiazhuang in quarantena (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Cina non ha ancora sconfitto la diffusione del Covid-19, un anno dopo Wuhan la città di Shijazhuang è stata posta in quarantena. Il Covid-19 è riemerso anche nel Paese in cui tutto è cominciato. Un anno fa, di questi tempi, emergevano le prime notizie riguardanti la diffusione di un nuovo virus che aveva le caratteristiche per diventare pandemico. Il primo caso di Coronavirus venne identificato nel dicembre del 2019 e nei primi giorni di gennaio la Cina prendeva la difficile decisione di mettere in quarantena la provincia di Wuhan con i suoi oltre 11 milioni di abitanti. Ciò che è successo dopo è noto a tutti: la Cina è rimasta in ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lanon ha ancorala diffusione del-19, unla città di Shijazhuang è stata posta in. Il-19 è riemerso anche nel Paese in cui tutto è cominciato. Unfa, di questi tempi, emergevano le prime notizie riguardanti la diffusione di un nuovo virus che aveva le caratteristiche per diventare pandemico. Il primo caso di Coronavirus venne identificato nel dicembre del 2019 e nei primi giorni di gennaio laprendeva la difficile decisione di mettere inla provincia dicon i suoi oltre 11 milioni di abitanti. Ciò che è successoè noto a tutti: laè rimasta in ...

Antonio_Tajani : #HongKong 53 attivisti democratici arrestati. L'accusa è di aver organizzato delle consultazioni in vista delle ele… - berlusconi : Serve per meglio affrontare non solo la pandemia, ma anche i temi globali come i rapporti economici e commerciali,… - ilfoglio_it : La propaganda cinese usa le immagini di #CapitolHill per accusare l’America di ipocrisia e la comunità internaziona… - LucianoDamico16 : RT @dado75x: @claudio_2022 @RitaB66743159 @il Il nuovo ordine mondiale fatto da satanisti e maiali di tutti i tipi va avanti senza se e sen… - FinallyMichele : Grande modello Inter, prendere gli scarti della Juventus, giocatori decrepiti, non pagare gli stipendi e scappare i… -