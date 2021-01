I 5 migliori brani di David Bowie, da Space Oddity a Lazarus (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scegliere i 5 migliori brani di David Bowie significa fare a schiaffi, letteralmente, con chi dovrebbe aiutarti a sceglierli. Nel bel mezzo della pandemia la redazione di Optimagazine si consulta durante una riunione virtuale e non mancano i momenti in cui il collega rinuncia alla discussione, l’altro snocciola aneddoti che giustificano la sua scelta e l’altro ancora, insofferente, si rifiuta di accettare le tue proposte. Si conclude tutto con una risata e con la consapevolezza che non esiste alcun momento in cui il Duca Bianco non abbia sfornato capolavori. Lo ha fatto anche con l’ultimo disco Blackstar, fino all’ultimo. Proviamo a scegliere insieme i 5 migliori brani di David Bowie con l’intento di offrire un punto di partenza a chi ancora non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scegliere i 5disignifica fare a schiaffi, letteralmente, con chi dovrebbe aiutarti a sceglierli. Nel bel mezzo della pandemia la redazione di Optimagazine si consulta durante una riunione virtuale e non mancano i momenti in cui il collega rinuncia alla discussione, l’altro snocciola aneddoti che giustificano la sua scelta e l’altro ancora, insofferente, si rifiuta di accettare le tue proposte. Si conclude tutto con una risata e con la consapevolezza che non esiste alcun momento in cui il Duca Bianco non abbia sfornato capolavori. Lo ha fatto anche con l’ultimo disco Blackstar, fino all’ultimo. Proviamo a scegliere insieme i 5dicon l’intento di offrire un punto di partenza a chi ancora non ...

DaSapereit : Tiromancino dopo “Finché ti va” tra i brani migliori del 2020 - beprom : RT @RollingStoneita: Elettronica dark, industrial, trip hop: il cantante ha disseminato in ristampe, raccolte e lati B molti brani sperimen… - SaCharlieFlo : RT @RollingStoneita: Elettronica dark, industrial, trip hop: il cantante ha disseminato in ristampe, raccolte e lati B molti brani sperimen… - andreap83 : RT @RollingStoneita: Elettronica dark, industrial, trip hop: il cantante ha disseminato in ristampe, raccolte e lati B molti brani sperimen… - RollingStoneita : Elettronica dark, industrial, trip hop: il cantante ha disseminato in ristampe, raccolte e lati B molti brani speri… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori brani I migliori brani del 2020 secondo voi DLSO CES 2021: ecco Lenovo IdeaPad 5G e Tab P11

Lenovo al CES 2021 svela i nuovi IdeaPad 5G e Lenovo Tab P11, integrati di Amazon Alexa Show Mode che debutta su PC Lenovo selezionati.

I migliori videogiochi VR per Oculus Quest | 2021

Il visore di realtà virtuale di Oculus è attualmente il migliore in commercio, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione che potrete trovare a questo indirizzo: Oculus Quest 2, il migliore vis ...

Lenovo al CES 2021 svela i nuovi IdeaPad 5G e Lenovo Tab P11, integrati di Amazon Alexa Show Mode che debutta su PC Lenovo selezionati.Il visore di realtà virtuale di Oculus è attualmente il migliore in commercio, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione che potrete trovare a questo indirizzo: Oculus Quest 2, il migliore vis ...