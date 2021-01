Can Oncu coinvolto in un grave incidente stradale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso della giornata di ieri Can Oncu è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre era diretto al centro di allenamento di Sofuoglu. Il pilota turco non è in pericolo di vita, ma ha riportato una frattura al braccio destro. Minibus distrutto, ma Oncu vivo per miracolo Giornata da dimenticare quella di ieri per Can Oncu. Il pilota della Kawasaki Puccetti Racing nel WorldSSP ha avuto un grave incidente stradale ad Akyazi, in Turchia, mentre guidava un minibus diretto alla struttura di allenamento di proprietà del suo mentore e cinque volte campione WorldSSP, Kenan Sofuoglu. Al momento si hanno notizie sulle dinamiche dell’incidente, ma si vede, in una foto pubblicata da Kawasaki ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso della giornata di ieri Canè statoin unmentre era diretto al centro di allenamento di Sofuoglu. Il pilota turco non è in pericolo di vita, ma ha riportato una frattura al braccio destro. Minibus distrutto, mavivo per miracolo Giornata da dimenticare quella di ieri per Can. Il pilota della Kawasaki Puccetti Racing nel WorldSSP ha avuto unad Akyazi, in Turchia, mentre guidava un minibus diretto alla struttura di allenamento di proprietà del suo mentore e cinque volte campione WorldSSP, Kenan Sofuoglu. Al momento si hanno notizie sulle dinamiche dell’, ma si vede, in una foto pubblicata da Kawasaki ...

Nella giornata di ieri Can Oncu è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre era diretto al centro di allenamento di Sofuoglu.

Can Oncu è stato protagonista di un incidente stradale avvenuto in Turchia mentre andava ad allenarsi alla struttura di Kenan Sofuoglu. Il giovane pilota del team Puccetti non è in pericolo di vita, m ...

