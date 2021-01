Aprire per due giorni? Metà dei ristoratori rinuncia: “Sulla nostra pelle decisioni inaccettabili” (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’orizzonte delle certezze è davvero molto breve: l’Italia è zona gialla nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio. Poi di nuovo zona arancione per il weekend. In attesa di un nuovo Dpcm, che verrà sicuramente preceduto dalle solite, innumerevoli voci/anticipazioni. Tutto questo non fa che rendere ancor più dura la situazione del mondo della ristorazione, in balia degli eventi anche dopo le festività natalizie che non hanno portato il fatturato degli anni passati. Uno stop and go troppo difficile da gestire al punto che quasi la Metà dei ristoratori bergamaschi ha deciso di non Aprire nemmeno nei due giorni in cui per decreto potrebbe. “Ormai è diventata una situazione paradossale – attacca il direttore di Ascom Bergamo Oscar Fusini -, qualcosa di inaccettabile. La categoria che rappresento è stanca di essere ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’orizzonte delle certezze è davvero molto breve: l’Italia è zona gialla nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio. Poi di nuovo zona arancione per il weekend. In attesa di un nuovo Dpcm, che verrà sicuramente preceduto dalle solite, innumerevoli voci/anticipazioni. Tutto questo non fa che rendere ancor più dura la situazione del mondo della ristorazione, in balia degli eventi anche dopo le festività natalizie che non hanno portato il fatturato degli anni passati. Uno stop and go troppo difficile da gestire al punto che quasi ladeibergamaschi ha deciso di nonnemmeno nei duein cui per decreto potrebbe. “Ormai è diventata una situazione paradossale – attacca il direttore di Ascom Bergamo Oscar Fusini -, qualcosa di inaccettabile. La categoria che rappresento è stanca di essere ...

Covid: oltre 15mila morti in 24 ore nel mondo. Mille in Germania, altrettanti in Gb

Intanto la Danimarca chiude ai sudafricani temendo la nuova variante del virus e la Francia incrementa i vaccini. La Cina continua a negare l'ingresso al team dell'Oms ...

