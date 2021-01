Amici 2021, Lorella Cuccarini assente in studio: è positiva al Covid (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lorella Cuccarini è positiva al Covid e non prenderà parte alla prossima puntata di Amici 2021. La conduttrice e insegnante di danza nella scuola di Maria De Filippi non ha preso parte alle registrazioni della prima puntata dello show dopo le feste. Lorella non è apparsa in studio, ma, secondo le prime anticipazioni, interverrà in collegamento. La Cuccarini affiancherà Alessandra Celentano e Veronica Peparini giudicando le performance dei concorrenti come sempre. “Un Capodanno particolare”, aveva scritto qualche giorno fa la conduttrice, forse proprio riferendosi alla scoperta della sua positività. Forte e sempre sorridente, Lorella non si è lasciata abbattere dalle difficoltà e nel corso degli anni ha dimostrato ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 gennaio 2021)ale non prenderà parte alla prossima puntata di. La conduttrice e insegnante di danza nella scuola di Maria De Filippi non ha preso parte alle registrazioni della prima puntata dello show dopo le feste.non è apparsa in, ma, secondo le prime anticipazioni, interverrà in collegamento. Laaffiancherà Alessandra Celentano e Veronica Peparini giudicando le performance dei concorrenti come sempre. “Un Capodanno particolare”, aveva scritto qualche giorno fa la conduttrice, forse proprio riferendosi alla scoperta della sua positività. Forte e sempre sorridente,non si è lasciata abbattere dalle difficoltà e nel corso degli anni ha dimostrato ...

teatrolafenice : ?? ... e nel caso voleste rivedere il concerto di capodanno dalla vostra Fenice, eccovi serviti… - marcotravaglio : Cari amici, in condizioni normali sottoscriverei il vostro appello parola per parola. Ma questi non sono tempi norm… - locamanuel73 : 2020 ci hai insegnato quali sono le vere priorità della vita e a non dare nulla per scontato . Buon anno amici e ch… - GiuntiEditore : Eroi #Disney in versione baby. Il giovane paperino e i suoi amici sono i protagonisti del primo volume di una serie… - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: ??Per tutte le amiche e gli amici: con il 2021 la mia attività giornalistica si sposta sul digitale; nasco analogico m… -