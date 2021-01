Amici 20, Giulia dà il suo primo bacio (non a Sebastian). “È il mio primo bacio” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con l’avvento del nuovo anno non è iniziata una nuova versione di Amici 20 e non si è nemmeno unita al famoso dating show che forma le coppie ‘Uomini e Donne’, tranquilli! Semplicemente, come siamo stati abituati anche negli anni passati, oltre a cantare e a ballare, nel talent show Amici di Maria De Filippi può capitare che si formino delle Amicizie o degli amori. Che poi dureranno una volta terminata la trasmissione è da vedere, ma comunque fa sempre piacere al pubblico vedere due persone che si amano. La coppia che sembra essersi formata tra i banchi di scuola di Amici 20 è quella composta dalla ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni. Già in questo articolo vi avevamo segnalato quanto i due fossero particolarmente vicini. Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 8 gennaio, andata in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con l’avvento del nuovo anno non è iniziata una nuova versione di20 e non si è nemmeno unita al famoso dating show che forma le coppie ‘Uomini e Donne’, tranquilli! Semplicemente, come siamo stati abituati anche negli anni passati, oltre a cantare e a ballare, nel talent showdi Maria De Filippi può capitare che si formino dellezie o degli amori. Che poi dureranno una volta terminata la trasmissione è da vedere, ma comunque fa sempre piacere al pubblico vedere due persone che si amano. La coppia che sembra essersi formata tra i banchi di scuola di20 è quella composta dalla ballerinaStabile e il cantante Sangiovanni. Già in questo articolo vi avevamo segnalato quanto i due fossero particolarmente vicini. Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 8 gennaio, andata in ...

