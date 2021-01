WTA Abu Dhabi 2021: Lucrezia Stefanini eliminata al primo turno, passa Rybakina (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lucrezia Stefanini esce di scena all’esordio nel tabellone principale del torneo WTA 500 di Abu Dhabi 2021. L’azzurra classe 1998, arrivata dalle qualificazioni, viene sconfitta al primo turno da Elena Rybakina, che ha la meglio in due set con il punteggio di 6-1 6-3 in poco meno di un’ora di gioco. La giovane kazaka ora se la vedrà con la vincitrice del match tra Rus e Wang. IL TABELLONE DEL TORNEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021)esce di scena all’esordio nel tabellone principale del torneo WTA 500 di Abu. L’azzurra classe 1998, arrivata dalle qualificazioni, viene sconfitta alda Elena, che ha la meglio in due set con il punteggio di 6-1 6-3 in poco meno di un’ora di gioco. La giovane kazaka ora se la vedrà con la vincitrice del match tra Rus e Wang. IL TABELLONE DEL TORNEO SportFace.

