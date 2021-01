Washington, quattro morti nell'assalto al Congresso. Biden proclamato presidente (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alle 3,33 ora di Washington, con l'assegnazione dei 3 voti elettorali del Vermont, Joe Biden ha superato quota 270 voti elettorali, ed è diventato ufficilmente il 46esimo prresidente degli Stati Uniti ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alle 3,33 ora di, con l'assegnazione dei 3 voti elettorali del Vermont, Joeha superato quota 270 voti elettorali, ed è diventato ufficilmente il 46esimo prresidente degli Stati Uniti ...

ilpost : Nel palazzo del Congresso non ci sono più sostenitori di Trump, a circa quattro ore di distanza dall'inizio dell'as… - rtl1025 : ?? Le drammatiche immagini degli scontri di #Washington, dove i sostenitori di #Trump hanno assalito il #Congresso.… - LucaDondoni : —-> Fermate questo signore che da quattro anni è una vergogna per la storia Americana <—- Sostenitori dell’ex Pre… - soniabetz1 : RT @ElioLannutti: Assalto al Congresso Usa, quattro morti. Si certifica la vittoria di Biden. Trump, dopo aver perso tutti i ricorsi presen… - Mariang47614228 : RT @ValentinaPrisc: #Maglie: 'non si può pensare che #Trump abbia rimbambito mezza America. Non si tratta di quattro violenti. Il problema… -