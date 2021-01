TFA sostegno: quando si concluderanno i corsi, inserimento in graduatoria e concorso per il ruolo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo scorso 12 febbraio 2020, con il DM 95, il Ministero dell’Istruzione ha decretato l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, avviando in questo modo il V ciclo TFA sostegno 2019/2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo scorso 12 febbraio 2020, con il DM 95, il Ministero dell’Istruzione ha decretato l’attivazione dei perdi formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività didegli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, avviando in questo modo il V ciclo TFA2019/2020. L'articolo .

Sta per concludersi un anno che definire “funesto “è dir poco e il mondo scuola così come tutti gli altri settori lavorativi ...

