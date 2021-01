Scuola spaccata sulla Dad, sit-in a Roma e Milano. Tornano in classe elementari e media, la gioia di Anita e Lisa a Torino: «Non vedevamo l’ora» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Annunci, slittamenti e aperture a singhiozzo e in ordine sparso tra regioni. Ma oggi, 7 gennaio, il mondo della Scuola torna in parte in classe e in parte in piazza per protestare contro la gestione altalenante e opaca delle riaperture degli istituti scolastici decisa dal governo Conte, dalla ministra della Scuola Lucia Azzolina, nonché dai presidenti di Regione, al netto della pandemia di Coronavirus. A tornare oggi alle lezioni in presenza sono stati, in alcune regioni, 5 milioni di studenti e studentesse delle scuole dell’infanzia, delle elementari e medie. Tra loro, a Torino, anche Anita e Lisa, le 12enni studentesse della Scuola media Italo Calvino, che sono diventate simbolo della protesta No-dad sotto la Mole, e che si sono ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) Annunci, slittamenti e aperture a singhiozzo e in ordine sparso tra regioni. Ma oggi, 7 gennaio, il mondo dellatorna in parte ine in parte in piazza per protestare contro la gestione altalenante e opaca delle riaperture degli istituti scolastici decisa dal governo Conte, dalla ministra dellaLucia Azzolina, nonché dai presidenti di Regione, al netto della pandemia di Coronavirus. A tornare oggi alle lezioni in presenza sono stati, in alcune regioni, 5 milioni di studenti e studentesse delle scuole dell’infanzia, dellee medie. Tra loro, a, anche, le 12enni studentesse dellaItalo Calvino, che sono diventate simbolo della protesta No-dad sotto la Mole, e che si sono ...

