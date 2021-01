Recovery plan, venerdì vertice tra Conte e i capi delegazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti di governo venerdì alle 18. Alla riunione parteciperà anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021)tra il premier Giuseppee idei partiti di governoalle 18. Alla riunione parteciperà anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. ...

Ci preoccupa il fatto che da settimane la maggioranza sia in una condizione di stallo perché va a riesumare termini della prima Repubblica. Rimpasto, verifica di maggioranza. l'ipotesi di un ponte per ...

Italia viva boccia Recovery, la crisi si avvita: verso la conta. Pd, Conte o voto

ROMA. A un passo dal baratro: la rottura e la conta, in Aula al Senato. Si trova lì, il governo Conte 2. La crisi si avvita: la nuova bozza di Recovery plan, inviata ai partiti dopo ore di tensione e ...

