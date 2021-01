NBA | Miami-Boston tarda a cominciare per via di una protesta

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti 2 fatti di cronaca hanno colpito particolarmente la NBA. Il primo è la decisione dei procuratori di Kenosha, Wisconsin, di non condannare i 3 poliziotti coinvolti nella sparatoria del 23 agosto 2020 in cui Jacob Blake rimase paralizzato nella parte inferiore del corpo. Questo episodio in pieno movimento Black Lives Matter aveva portato i giocatori della bolla a rifiutarsi di scendere in campo causando la sospensione momentanea dei playoff. Il secondo è laviolenta da parte dei supporter di Donald Trump al Campidoglio a Washington contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. Ciò che non è andato giù ai giocatori, oltre ai dubbi valori etici e morali dei manifestanti, è il trattamento riservato a quest’ultimi da parte delle forze dell’ordine, in netto contrasto con quello riservato agli afroamericani. Tutto ciò ha ...

NBA teams showed apprehension hours after a violent mob loyal to President Trump was able to storm the U.S. Capitol.The Miami Heat and Boston Celtics say they played "with a heavy heart" on Wednesday after seeing the US Capitol stormed by hundreds of supporters of outgoing president Donald Trump.