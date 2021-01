Maradona Jr: “Vado in Argentina a salutare papà. E sul testamento…” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Lo scopo principale del viaggio è salutare papà e dargli un bacio visto che non ero presente al suo funerale”. Parola di Diego Armando Maradona Jr., figlio di Diego, che non ha potuto salutare il padre per via del Covid-19. “papà aveva qualche vena malinconica, chi lo ha conosciuto lo sa bene. A volte scherzosamente, a volte in maniera più sobria, gli è capitato di parlare con noi della morte – ha proseguito Diego Jr. in un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’ – E ha sempre detto che avrebbe lasciato tutto a noi figli. Ricordo una delle ultime volte che ne abbiamo discusso, sapeva bene che alla soglia dei sessant’anni avrebbe tranquillamente potuto fare a meno di lavorare. Invece mi ripeteva sempre: tutto quello che faccio è per voi e le vostre famiglie, dovrete vivere bene e non conoscere la ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Lo scopo principale del viaggio èe dargli un bacio visto che non ero presente al suo funerale”. Parola di Diego ArmandoJr., figlio di Diego, che non ha potutoil padre per via del Covid-19. “aveva qualche vena malinconica, chi lo ha conosciuto lo sa bene. A volte scherzosamente, a volte in maniera più sobria, gli è capitato di parlare con noi della morte – ha proseguito Diego Jr. in un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’ – E ha sempre detto che avrebbe lasciato tutto a noi figli. Ricordo una delle ultime volte che ne abbiamo discusso, sapeva bene che alla soglia dei sessant’anni avrebbe tranquillamente potuto fare a meno di lavorare. Invece mi ripeteva sempre: tutto quello che faccio è per voi e le vostre famiglie, dovrete vivere bene e non conoscere la ...

sportface2016 : Le parole di Maradona Jr.:' Vado in #Argentina per salutare papà. E sul testamento...' #Maradona - sportli26181512 : Maradona Jr: 'Vado a salutare papà. Ed ecco la verità sul testamento': Maradona Jr: 'Vado a salutare papà. Ed ecco… - GrecoSalvator3 : RT @AvvBiancoNero: @realvarriale aspetta che vado a farti 5 euro di ricarica per i GB: il Dio del calcio vi ha punito!Perdere nello stadio… - gionnisei1 : RT @AvvBiancoNero: @realvarriale aspetta che vado a farti 5 euro di ricarica per i GB: il Dio del calcio vi ha punito!Perdere nello stadio… - AvvBiancoNero : @realvarriale aspetta che vado a farti 5 euro di ricarica per i GB: il Dio del calcio vi ha punito!Perdere nello st… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Vado Maradona Jr vola finalmente in Argentina: "Vado a dare un bacio a papà" Vesuvio Live Maradona Jr: “Vado in Argentina a salutare papà. E sul testamento…”

Le parole di Diego Armando Maradona Jr in una intervista rilasciata a 'Il Mattino': "Vado in Argentina a salutare papà. E sul testamento..." ...

Maradona jr vola a Buenos Aires: “Voglio salutare papà e sapere tutta la verità sul testamento”

NAZIONALE – Sabato Diego Maradona junior partirà per Buenos Aires. Tutto pronto, bagagli, volo confermato andata e ritorno con validità un mese: pandemia e autorizzazioni sanitarie. Digo ha dichiarato ...

Le parole di Diego Armando Maradona Jr in una intervista rilasciata a 'Il Mattino': "Vado in Argentina a salutare papà. E sul testamento..." ...NAZIONALE – Sabato Diego Maradona junior partirà per Buenos Aires. Tutto pronto, bagagli, volo confermato andata e ritorno con validità un mese: pandemia e autorizzazioni sanitarie. Digo ha dichiarato ...