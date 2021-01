Cobra Kai: i creatori della serie vogliono andare oltre la quarta stagione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cobra Kai è una delle serie Netflix di cui si parla di più negli ultimi tempi: i creatori hanno rivelato di non volersi fermare ma di avere in mente numerose altre stagioni dopo la quarta. Siete pronti per tuffarvi nuovamente nel mondo di Cobra Kai? A quanto pare, i creatori della serie distribuita da Netflix non vogliono assolutamente fermarsi alla terza stagione né si stanno limitando a lavorare sulla quarta, già ufficializzata dal colosso dello streaming. Come riporta CBR, l'obiettivo di Josh Heald (co-creatore e produttore esecutivo) è quello di continuare a sviluppare la mitologia alla base di Cobra Kai e, comunque, di assicurare una degna conclusione allo show anche nel caso in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021)Kai è una delleNetflix di cui si parla di più negli ultimi tempi: ihanno rivelato di non volersi fermare ma di avere in mente numerose altre stagioni dopo la. Siete pronti per tuffarvi nuovamente nel mondo diKai? A quanto pare, idistribuita da Netflix nonassolutamente fermarsi alla terzané si stanno limitando a lavorare sulla, già ufficializzata dal colosso dello streaming. Come riporta CBR, l'obiettivo di Josh Heald (co-creatore e produttore esecutivo) è quello di continuare a sviluppare la mitologia alla base diKai e, comunque, di assicurare una degna conclusione allo show anche nel caso in ...

