Atp Antalya 2021 | Salvatore Caruso esce all’esordio | Bublik passa in due set

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Esordio amaro per. Il tennista siciliano si arrende ad Alexandernel primo turno del torneo Atp 250 di(Turchia, cemento) che apre la stagione tennistica. Il 28enne di Avola, numero 76 del mondo, viene superato per 6-3 6-3, in un’ora e sette minuti di gioco, dal kazako numero 49 del ranking ed ottava testa di serie del tabellone turco. Pronti via partenza subito in salita perche perde in apertura il servizio e si ritrova immediatamente ad inseguire l’avversario, che non gli ha concesso chance (zero palle break perin tutto l’incontro) strappandogli di nuovo il servizio nel nono game. E nel secondo set il momento clou arriva nel sesto gioco, ancora breakche sancisce il definitivo duplice 6-3. ...