Ariadna Romero | “Pierpaolo mi ha lasciato con un sms | ecco il messaggio”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Conabbiamo avuto una storia d’amore bellissima. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al Grande Fratello ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui”. Così, ospite di Casa Chi, racconta la fine della storia d’amore conPetrelli, concorrente del Grande Fratello Vip e padre del figlio Leonardo, nato nel 2017.: “Lasciata perda” Ma perché la storia d’amore è finita se la complicità è ancora così forte ed evidente agli occhi di tutti: “Non credo ci sia stato un tradimento, almeno che io sappia. Noi a maggio eravamo in crisi e io sono andata a Miami ...