Via libera al vaccino Moderna. Ecco le principali differenze con quello Pfizer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Ema ha appena dato l’ok al vaccino Moderna. “Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue“. Così la Commissione europea si è pronunciata, dopo il parere positivo dell’Ema al vaccino. Scopriamo insieme quali sono le principali differenze col vaccino Pfizer. Innanzitutto occorre precisare che il principio attivo di entrambi i vaccini è il medesimo: l’acido ribonucleico messaggero (mRNA), un metodo sofisticato che permette di ricreare in laboratorio la sequenza genetica della “proteina spike”. Quest’ultima è la proteina che permette al virus di agganciarsi alle nostre cellule ed invaderle. Essa è una vera e propria “chiave” che fa in modo che le cellule ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Ema ha appena dato l’ok al. “Ilè sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue“. Così la Commissione europea si è pronunciata, dopo il parere positivo dell’Ema al. Scopriamo insieme quali sono lecol. Innanzitutto occorre precisare che il principio attivo di entrambi i vaccini è il medesimo: l’acido ribonucleico messaggero (mRNA), un metodo sofisticato che permette di ricreare in laboratorio la sequenza genetica della “proteina spike”. Quest’ultima è la proteina che permette al virus di agganciarsi alle nostre cellule ed invaderle. Essa è una vera e propria “chiave” che fa in modo che le cellule ...

