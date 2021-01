Supercoppa femminile 2020/2021, la Juve batte la Roma 2-1 ai supplementari nella prima semifinale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bella partita quella tra Juventus e Roma, valida per la prima semifinale di Supercoppa femminile 2020/2021. Non bastano 90? a decidere chi andrà in finale. Ai supplementari la decide Girelli, finisce 2-1 per le bianconere. Nel primo tempo la Roma gioca bene, ma conferma la propria stagione sfortunata, anche a causa di poca concretezza. Al 16? occasione enorme per le giallorosse di passare in vantaggio: l’arbitro assegna calcio di rigore, ma Andressa sceglie la potenza a discapito della precisione e manda alle stelle. La Juventus, invece, è molto più cinica. Al 23? Bonansea viene lanciata in profondità, calcia in porta e, anche grazie ad un rimpallo fortunoso, porta avanti le bianconere. Al 27? errore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bella partita quella trantus e, valida per ladi. Non bastano 90? a decidere chi andrà in finale. Aila decide Girelli, finisce 2-1 per le bianconere. Nel primo tempo lagioca bene, ma conferma la propria stagione sfortunata, anche a causa di poca concretezza. Al 16? occasione enorme per le giallorosse di passare in vantaggio: l’arbitro assegna calcio di rigore, ma Andressa sceglie la potenza a discapito della precisione e manda alle stelle. Lantus, invece, è molto più cinica. Al 23? Bonansea viene lanciata in profondità, calcia in porta e, anche grazie ad un rimpallo fortunoso, porta avanti le bianconere. Al 27? errore ...

