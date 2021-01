Scuola, quando si torna in classe: le date di rientro di ogni Regione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) rientro a Scuola, ecco le direttive del Governo e come si comporteranno le singole Regioni: rientri rimandati a fine gennaio. A pochi giorni dal tanto atteso “ritorno” a Scuola, la situazione è ancora parecchio confusa. Il governo nazionale ha stabilito che studenti di scuole dell’infanzia, elementari e medie torneranno in classe il 7 gennaio, come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021), ecco le direttive del Governo e come si comporteranno le singole Regioni: rientri rimandati a fine gennaio. A pochi giorni dal tanto atteso “ritorno” a, la situazione è ancora parecchio confusa. Il governo nazionale ha stabilito che studenti di scuole dell’infanzia, elementari e medie torneranno inil 7 gennaio, come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AnnalisaChirico : Un governo che non governa genera incertezza, la tassa + dannosa per una società. Impossibile programmare la vita,… - raffaellapaita : Il 7 gennaio è di fatto arrivato e ancora non è chiaro quando e come si rientrerà a #scuola. Avevamo messo in guard… - gualminielisa : #Bagnai paragona l'UE del #RecoveryFund alla Germania nazista. Che non sapesse cos'è il Recovery era chiaro, ora sa… - MinutemanItaly : UK, sono un po’ più avanti di noi, nella distruzione della scuola. Ma presto i link diretti agli argomenti da studi… - Massimi18895036 : RT @CilloMatteo: Comunque non per niente, ma 7 delle 8 regioni che hanno vaccinato meno persone sono amministrate dal cdx. Quando si dice… -