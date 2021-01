Roma, Fonseca: «Mkhitaryan è molto intelligente, con l’Inter vogliamo vincere» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Crotone Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Crotone. Le sue parole MAJORAL CON DZEKO – «Dobbiamo vedere, adesso penso che la squadra stia giocando bene in questo modo. Non ho necessità di cambiare ma in futuro vedremo». VERSO l’Inter – «Per noi è importante trovare i tre punti, vincere tutte le partite non importa l’avversario. Ovviamente Inter è una bellissima squadra, sarà una partita diversa che vorremmo vincere». Mkhitaryan – «E’ uno dei più intelligenti, sa cercare gli spazi come pochi altri». DE SANCTIS – «E’ stato un momento triste, auguriamo a lui di tronare presto». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Crotone Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Crotone. Le sue parole MAJORAL CON DZEKO – «Dobbiamo vedere, adesso penso che la squadra stia giocando bene in questo modo. Non ho necessità di cambiare ma in futuro vedremo». VERSO– «Per noi è importante trovare i tre punti,tutte le partite non importa l’avversario. Ovviamente Inter è una bellissima squadra, sarà una partita diversa che vorremmo».– «E’ uno dei più intelligenti, sa cercare gli spazi come pochi altri». DE SANCTIS – «E’ stato un momento triste, auguriamo a lui di tronare presto». Leggi ...

