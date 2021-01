Quelli che il calcio, gli ospiti del 6 gennaio 2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda l’ottava puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nell’ottava puntata, in studio ci saranno Enrico Bertolino, Michela Giraud e Francesco Mandelli. Completeranno il primo parterre dell’anno Adriano Panatta, alle prese con una nuova rubrica alla John Malkovich cucita su misura, e la campionessa spadaccina Rossella Fiamingo. Enrico Lucci si trasformerà in un ghostbuster per un giorno, a caccia di fantasmi proprio come nella celebre serie ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 6, alle 14:00 su Raidue, va in onda l’ottava puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nell’ottava puntata, in studio ci saranno Enrico Bertolino, Michela Giraud e Francesco Mandelli. Completeranno il primo parterre dell’anno Adriano Panatta, alle prese con una nuova rubrica alla John Malkovich cucita su misura, e la campionessa spadaccina Rossella Fiamingo. Enrico Lucci si trasformerà in un ghostbuster per un giorno, a caccia di fantasmi proprio come nella celebre serie ...

matteosalvinimi : L’accanimento mostrato dal governo Conte verso bar, ristoranti, pubblici esercizi è sconcertante e il Paese non lo… - trash_italiano : Bei tempi quelli in cui un blocco della puntata era interamente dedicato a Fariba che usava peli pubici di Cecilia… - NicolaPorro : Ci dicono che non si può votare perché c’è la pandemia. Cercano i #responsabili per tenere in vita il Conte bis. Ma… - Asgardian__Lady : RT @ARitmoDelCuore: ???? #BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ???? ??L’amore non ha confini se non quelli che gli diamo?? ??Italo Calvino #Dam… - Pierlui2017 : @AzzurraBarbuto Vedrai che l'agenzia del farmaco UE metterà i bastoni tra le ruote al vaccino italiano, adducendo c… -