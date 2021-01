Milan-Juve 1-2 | doppietta di Chiesa | LIVE NEWS

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - juventusfc : Le STATS a poche ore da #MilanJuve ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - PettiniRoberto : @tancredipalmeri Al momento, il Milan è una squadra mentre la Juve è Chiesa. - PBassini : @nicfollia Togliamo CR7 +6 giocatori a questa #Juve , come #Ibra +6 di stasera del #Milan , e poi vediamo chi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juve

Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan in merito al possibile passaggio di Fabio Quagliarella dalla ...Prosegue la Serie A con gli incontri della sedicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.