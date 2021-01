“Maria Chindamo è stata macinata col trattore o data in pasto ai maiali”: le rivelazioni di un pentito sull’imprenditrice scomparsa nel 2016 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Mi disse che avevano manomesso le telecamere, e che questa donna sarebbe stata scomparsa secondo lui o sarebbe stata macinata con un trattore o data in pasto ai maiali”. È il 7 febbraio 2020 quando, nella sede del servizio centrale dei carabinieri del Ros a Roma, il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente parla della fine che la ‘ndrangheta ha fatto fare a Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello sparita nel 2016 mentre si trovava nella sua tenuta agricola di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Al sostituto procuratore di Catanzaro AnnaMaria Frustaci, il pentito Cossidente racconta la storia della “lupara bianca”, consumata in Calabria ma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Mi disse che avevano manomesso le telecamere, e che questa donna sarebbesecondo lui o sarebbecon uninai”. È il 7 febbraio 2020 quando, nella sede del servizio centrale dei carabinieri del Ros a Roma, il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente parla della fine che la ‘ndrangheta ha fatto fare a, l’imprenditrice di Laureana di Borrello sparita nelmentre si trovava nella sua tenuta agricola di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Al sostituto procuratore di Catanzaro AnnaFrustaci, ilCossidente racconta la storia della “lupara bianca”, consumata in Calabria ma di ...

