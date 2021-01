Malgrate | incendio in un palazzo | inquilini salvati dai balconi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)(Lecco), 6 gennaio 2021 " Unè divampato in un appartamento di un condominio ae una inquilina rimasta intossicata è stata ricoverata in ospedale, mentre tutti gli altri ...

I vigili del fuoco hanno scongiurato una tragedia salvando diversi condòmini che altrimenti sarebbero rimasti finiti come topi in trappola. Una donna in ospedale ...Violento incendio in un condominio di Malgrate Persone soccorse dai balconi, almeno una donna intossicata MALGRATE – Violento incendio intorno alle 12 di oggi, mercoledì 6 gennaio, a Malgrate. Le fiam ...