L’Atalanta è tornata a segnare e divertirsi: ora niente sconti a un Parma disperato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuovo impegno casalingo per L’Atalanta che quest’oggi (inizio alle 15) incontrerà il Parma nella 16esima giornata del campionato. La compagine nerazzurra affronta questo nuovo ostacolo dopo la stupenda prova disputata domenica contro il Sassuolo, vinta dominando in lungo ed in largo il match. A parte il gioco espresso, davvero piacevole, la squadra atalantina ha ricominciato a fare ciò che maggiormente aveva caratterizzato lo scorso torneo (e gli inizi di quello attuale), ossia segnare tanti gol. Nelle ultime 3 giornate i Gasp Boys hanno realizzato ben 11 reti subendone solo 4, segno evidente che l’attacco atalantino sembra essersi sbloccato dopo un periodo nel quale si era presentata qualche difficoltà. Di tutto ciò il mister atalantino sembra essere molto soddisfatto, tanto che per la partita di oggi, come dichiarato in conferenza ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuovo impegno casalingo perche quest’oggi (inizio alle 15) incontrerà ilnella 16esima giornata del campionato. La compagine nerazzurra affronta questo nuovo ostacolo dopo la stupenda prova disputata domenica contro il Sassuolo, vinta dominando in lungo ed in largo il match. A parte il gioco espresso, davvero piacevole, la squadra atalantina ha ricominciato a fare ciò che maggiormente aveva caratterizzato lo scorso torneo (e gli inizi di quello attuale), ossiatanti gol. Nelle ultime 3 giornate i Gasp Boys hanno realizzato ben 11 reti subendone solo 4, segno evidente che l’attacco atalantino sembra essersi sbloccato dopo un periodo nel quale si era presentata qualche difficoltà. Di tutto ciò il mister atalantino sembra essere molto soddisfatto, tanto che per la partita di oggi, come dichiarato in conferenza ...

sportli26181512 : Percassi non molla: per il Papu serve un'offerta cash: L'Atalanta sembra tornata grande anche senza il Papu...… - FabrizioVettore : @Raffael96275148 @LucaMarelli72 Perché in quel caso la palla era poi tornata all’Atalanta che poi l’ha persa. - romatheist : l’Atalanta è tornata ai livelli di doping pre covid - corsaroll : .@SerieA, è tornata l'@Atalanta_BC: clamoroso 5-1 al @SassuoloUS di #DeZerbi. Neroverdi flop: e ora i bergamaschi f… - Tini97Milan1899 : Tornata l'atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta tornata Sanità , Paglia: "Una riforma per garantire continuum assistenziale anziano" Yahoo Notizie