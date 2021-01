Governo, Conte fissa la road map per il chiarimento in maggioranza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “Sono giornate di lavoro intenso, in cui alle parole – insieme alla squadra di governo – stiamo preferendo un silenzio operoso, indispensabile per riuscire a dare il massimo nella difficile fase che il nostro Paese sta attraversando”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte apre un lungo post su facebook nel quale fissa la road map per il chiarimento in maggioranza a partire dalla sua “piena disponibilita’ al dialogo” e indica come una premessa indispensabile “il rafforzamento della coesione di maggioranza e della solidita’ del governo”, espressione dietro la quale si cela il via libera a quello che e’ stato definito fai media il ‘rimpasto’ nell’esecutivo. Leggi su dire (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “Sono giornate di lavoro intenso, in cui alle parole – insieme alla squadra di governo – stiamo preferendo un silenzio operoso, indispensabile per riuscire a dare il massimo nella difficile fase che il nostro Paese sta attraversando”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte apre un lungo post su facebook nel quale fissa la road map per il chiarimento in maggioranza a partire dalla sua “piena disponibilita’ al dialogo” e indica come una premessa indispensabile “il rafforzamento della coesione di maggioranza e della solidita’ del governo”, espressione dietro la quale si cela il via libera a quello che e’ stato definito fai media il ‘rimpasto’ nell’esecutivo.

