Fratelli Caputo | cosa è successo nella seconda puntata | riassunto

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)diandata in onda mercoledì 30 dicembre 2020 su Canale 5? Il crollo del soffitto di una scuola è diventata l’occasione di una serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione. Patrizia si è offerta di farsi carico dell’organizzazione. Valutando la possibilità di un testimonial importante, Nino ha finto di conoscere Red Canzian, senza sapere che l’ex Pooh si trovava proprio nei dintorni e che Patrizia lo avrebbe costretto ad incontrarlo per chiedergli di partecipare alla serata. Grazie ad un rocambolesco intervento del piccolo Giacomo, preparato ad arte dallo zio Nino, Red Canzian ha poi accettato di cantare alla serata di beneficenza. Streaming e tv Abbiamo vistoè ...