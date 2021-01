Federico Zampaglione: “Cerotti” è l’inedito di un cuore infranto? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Cerotti”, dei Tiromancino, farà parte della colonna sonora di Morrison, il film scritto e diretto da Federico Zampaglione. Sarà distribuito da Vision Distribution. Federico Zampaglione: ha i Cerotti sul cuore? Il film è tratto dal libro scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 “Dove tutto è a metà” (edito da Mondadori) che Federico Zampaglione ha annunciato con queste parole: “È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti… Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. È stata una bellissima avventura con un team di produzione eccezionale”. Quanti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “”, dei Tiromancino, farà parte della colonna sonora di Morrison, il film scritto e diretto da. Sarà distribuito da Vision Distribution.: ha isul? Il film è tratto dal libro scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 “Dove tutto è a metà” (edito da Mondadori) cheha annunciato con queste parole: “È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti… Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. È stata una bellissima avventura con un team di produzione eccezionale”. Quanti ...

