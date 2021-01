Effetto Natale sulla crescita dei contagi | ' Il vaccino non deve essere un alibi per abbassare la prudenza'

AvvDox : RT @emmevilla: Appena prima di Natale avevo ghiochicchiato con un semplice modello previsionale, basandomi su quello che sapevamo dell'effe… - emmevilla : RT @emmevilla: Appena prima di Natale avevo ghiochicchiato con un semplice modello previsionale, basandomi su quello che sapevamo dell'effe… - XERDAN_Design : RT @emmevilla: Appena prima di Natale avevo ghiochicchiato con un semplice modello previsionale, basandomi su quello che sapevamo dell'effe… - tom4ni : @emmevilla Non può essere un aumento della mortalità dovuto all'effetto 'vacanze di natale'? Durante le festività n… - marcoregni : RT @emmevilla: Appena prima di Natale avevo ghiochicchiato con un semplice modello previsionale, basandomi su quello che sapevamo dell'effe… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Natale

CesenaToday

La probabile vittoria Dem in Georgia avvia la grande rotazione in Borsa: frena l'high tech, salgono i ciclici e le banche - E in Europa vola Londra ma anche Piazza Affari va molto bene (+2,4%) con Buz ...Dalla Svizzera pesciatina a Marliana, nevicata copiosa che ha imbiancato i paesi e i boschi circostanti. Non sono segnalati problemi per la viabilità grazie anche al sale sparso in nottata sulle strad ...