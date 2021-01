Dayane Mello choc: “Quella volta in cui ho tentato un gesto disperato” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dayane Mello choc al Grande Fratello Vip 2020: dalla voglia di morire quando aveva solo 16 anni alla depressione per la morte dell’amico. Bellissima, con una splendida figlia di cui è follemente innamorata, una carriera, ma con un passato ricco di sofferenza. Non è stata facile la vita di Dayane Mello sin da quando era L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 6 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 2020: dalla voglia di morire quando aveva solo 16 anni alla depressione per la morte dell’amico. Bellissima, con una splendida figlia di cui è follemente innamorata, una carriera, ma con un passato ricco di sofferenza. Non è stata facile la vita disin da quando era L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello lascia senza parole: “Tentai il suicidio” - ChiaraAgus20 : RT @fanpage: 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. -