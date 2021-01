Covid | nuovi picchi in Gb | oltre 1 000 decessi e 62mila contagi in 24 ore

MediasetTgcom24 : Covid, 20.331 nuovi casi (178mila tamponi) e altri 548 decessi - RegLombardia : #LNews A fronte di 12.790 tamponi effettuati sono 1.338 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 1.646… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Veneto: 3.638 nuovi positivi e 126 morti in 24 ore #covid - Sestopoterecom : Covid, 1.576 nuovi casi (744 asintomatici) e 61 decessi in Emilia-Romagna - giusdicandia : RT @MediasetTgcom24: Covid, 20.331 nuovi casi (178mila tamponi) e altri 548 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

I contagi restano i più alti di tutta l’Asl e aumentano i pazienti in ospedale., È un segnale preoccupante. Per due giorni, a San Silvestro e a Capodanno, avevamo raggiunto il minimo storico della sec ...Salgono i ricoveri, 322 (quattro in più), e sono due in più i pazienti in terapia intensiva (45). Sono morte altre 61 persone, i ricoveri in… Leggi ...